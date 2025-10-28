Vela, Medea Falcioni continua a stupire nell’iQFoil e vince anche gli Europei U19!

L’Italia della vela può guardare con ottimismo al futuro, potendo contare su alcuni big già affermati che sognano in grande almeno per i prossimi due cicli olimpici (pensiamo in primis a Riccardo Pianosi, Nicolò Renna, Chiara Benini Floriani e Ugolini/Giubilei) ma anche su una nuova generazione di giovani talenti in rampa di lancio potenzialmente in grado di fornire un ricambio di alto livello al vertice delle gerarchie nazionali.

Nell’ultimo weekend sono arrivati in tal senso dei risultati abbastanza incoraggianti tra Arzachena e Spalato, che ospitavano rispettivamente i Campionati Europei Juniores di iQFoil (U19 e U17) e ILCA (U21). Nel complesso il movimento azzurro ha collezionato la bellezza di tre ori e cinque medaglie complessive, a dimostrazione della presenza di alcuni prospetti molto interessanti soprattutto in alcune classi.

Nel windsurf Medea Falcioni, che ha festeggiato il 15° compleanno lo scorso 1° ottobre, ha completato una doppietta dall’enorme peso specifico vincendo anche gli Europei Under 19 in Sardegna pochi mesi dopo aver conquistato il titolo mondiale di categoria a Brest. La rising star anconetana, seconda al termine della fase di qualificazione, si è imposta nella regata finale precedendo sul podio la tedesca Emma Johanna Schleicher e la turca Nurhayat Guven.

La festa azzurra ad Arzachena è stata coronata poi dal successo nella gara maschile U19 di Mattia Saoncella, che ha ribaltato la situazione dalla terza piazza della Opening Series vincendo la finale e ottenendo il titolo continentale dopo il bronzo mondiale di categoria a Brest. Da segnalare infine la strepitosa tripletta italiana in Croazia agli Europei Under 21 del singolo femminile ILCA 6, con Ginevra Caracciolo in trionfo davanti a Maria Vittoria Arseni ed Emma Mattivi (già protagonista tra le senior con il secondo posto al Princesa Sofia).