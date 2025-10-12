Vela, la Spagna domina i Mondiali 49er 49erFx. Seste Germani-Caruso

Finisce al sesto posto l’avventura di Jana Germani-Bianca Caruso, equipaggio impegnato questo fine settimana nelle acque di Quartu Sant’Elena per i Mondiali 2025 di vela riservati alla classe 49er e 49erFX. Le azzurre non sono riuscite a centrare l’ultimo atto, ovvero la medal race, disputando comunque una rassegna iridata da grandi protagoniste.

Nello specifico le nostre portacolori hanno centrato la diciassettesima piazza nell’ultima regata prevista, chiudendo i giochi con 132 punti netti. Sofia Giunchiglia-Giulia Schio hanno invece raccolto un buon ventitreesimo posto, raccogliendo in tutto 179 punti.

A trionfare sono state le spagnole Baula Barcelò-Maria Cantero che, nella medal race, hanno battuto le svedesi Vilma Bobeck-Ebba Berntsson, argento davanti alle canadesi Georgia e Antonia Lewin-Lafrance. Quarte inoltre le britanniche Freya Black-Saskia Tidey.

La Spagna sorride anche in campo maschile con il trionfo di Diogo Botin-Florian Trittel Paul, abili ad arginare Bart Lambriex van Aanholt-Floris van de Werken, secondi precedendo i norvegesi Jonas Warrer-Mathias Lehm Sletten. Ai ridossi della top 3 si è poi accomodato ancora un team britannico, nello specifico composto da James Grummet-Rhos Hawes.