Vela, Gimson/Burnet svettano nella prima giornata dei Mondiali Nacra 17. Tre coppie azzurre in top10

Si è appena conclusa con un bilancio in chiaroscuro per l’Italia la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2025 di Nacra 17, appuntamento principale della stagione per il catamarano olimpico. L’equipaggio di spicco della flotta azzurra non ha infatti brillato particolarmente in relazione al suo potenziale, ma va evidenziata l’ottima prova corale della Nazionale italiana che piazza ben tre coppie nella top10 della generale.

Day-1 praticamente perfetto per i favoriti britannici John Gimson e Anna Burnet, che hanno dominato la scena nel suggestivo scenario del Golfo degli Angeli a Cagliari prendendosi la vetta della classifica con 6 punti grazie ad un primo, un secondo ed un terzo posto nelle tre regate di flotta disputate. I Campioni d’Europa in carica cominciano nel migliore dei modi la rassegna iridata, ma con il nuovo format dovranno vincere l’ultima regata della settimana (come tutti gli altri) per conquistare il titolo.

Nei prossimi giorni la priorità dei big sarà quella di attestarsi nelle prime tre-quattro posizioni della graduatoria assoluta, a prescindere dai distacchi tra una barca e l’altra, in modo da qualificarsi per la finale a quattro in cui i vincitori di una regata secca otterranno la medaglia d’oro. Avvio positivo dunque in tal senso anche per i sorprendenti turchi Sinem Kurtbay/Alican Kaynar e gli argentini Mateo Majdalani/Eugenia Bosco, rispettivamente secondi e terzi con un gap di 5 e 11 punti dalla testa.

Prima giornata discreta ma non eccezionale per i plurimedagliati mondiali ed europei Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei, quarti overall a -16 dai leader con uno score odierno di 5-13-4, mentre possono ritenersi ampiamente soddisfatti dopo tre regate Federico Figlia di Granara/Caterina Sedmak (4-17-8) e Margherita Porro/Andrea Spagnolli in quinta e nona posizione assoluta.