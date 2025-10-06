Vela, Germani/Caruso sognano una medaglia con il nuovo format ai Mondiali 49er in Sardegna

Oltre alla rassegna iridata Nacra 17, la spiaggia del Poetto ospiterà questa settimana anche i Campionati Mondiali 2025 del doppio acrobatico maschile 49er e del doppio acrobatico femminile 49erFX. Le regate ufficiali si disputeranno nello specifico da martedì 7 a domenica 12 ottobre, con la sperimentazione di un nuovo format che renderà sicuramente decisiva l’ultima giornata.

Vedremo quale sarà l’effettivo impatto di queste modifiche regolamentari sull’andamento della competizione rispetto ai valori in campo, anche perché l’intenzione sembra proprio quella di avvicinarsi alla filosofia di Formula Kite e iQFoil in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soffermandoci sulla stretta attualità, si preannuncia un Mondiale estremamente interessante in cui potremo capire meglio il valore attuale degli equipaggi italiani a livello internazionale.

Riflettori puntati in campo femminile su Jana Germani e Bianca Caruso, una coppia nata dopo i Giochi di Parigi 2024 che sta facendo intravedere a sprazzi un buon potenziale in questa stagione e che potrebbe sognare potenzialmente una medaglia in Sardegna. Obiettivo top10 difficile ma non impossibile per il secondo 49erFX azzurro in gara, composto da Sofia Giunchiglia e Giulia Schio.

Ottenere un piazzamento finale tra i migliori dieci si preannuncia un’impresa abbastanza complicata tra i 49er per le tre barche italiane al via: Marchesini/Chistè, Pernarcic/Festo ed i giovani emergenti Pezzilli/Torroni. Vedremo se l’Italia saprà alzare l’asticella anche in queste classi sfruttando nel miglior modo possibile il vantaggio di gareggiare nelle acque cagliaritane.