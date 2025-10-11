Vela, Germani-Caruso seste dopo il secondo giorno di Medal Series ai Mondiali 49erFx

‍Va in archivio un penultimo giorno di competizioni difficile per Jana Germani-Bianca Caruso, duo impegnato attualmente in quel di Quartu Sant’Elena, teatro dei Campionati Mondiali 2025 di vela, classe 49erFx. Le azzurre sono infatti scivolate al sesto posto, perdendo così due posizioni molto importanti in ottica medal series ma ben comportandosi nelle battute finale di questo day-5.

Nello specifico le atlete, oggi protagoniste in quattro segmenti, hanno trovato prima la tredicesima, poi la diciottesima piazza in due occasioni, risalendo la china solo nell’ultima regata, terminata con una vittoria. Questo successo ha portato il loro punteggio complessivo a quota 117 punti netti.

Al vertice ci sono le svedesi Vilma Bobeck-Ebba Berntsson, brave a tenere duro guadagnano 81 punti, immediatamente seguite dalle minacciose spagnole Paula Barcelò-Maria Cantero, seconde con 83 davanti alle canadesi Georgia e Antonia Lewin-Lafrance, attardate in zona 103. Quarto posto invece per l’equipaggio britannico di Freya Black-Saskia Tidey (107), quinto quello teutonico di Sophie Steinlein-Catherine Brthelheimr (108). Da menzionare poi Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, salite di due caselle e adesso ventitreesimo con 179.

In campo maschile prendono il largo gli iberici Diogo Botin-Florian Trittel Paul, leader con 71 arginando gli olandesi Bart Lambriex can Aanholt e Floris van de Werken, secondi con 84 tenendo a debita distanza gli inglesi James Grummet-Rhos Hawes, terzi con 105. Domani è previsto l’ultimo giorno di regate con le Medal Series