Vela
Vela, Germani-Caruso ottave dopo il secondo giorno di regate ai Mondiali 49erFx
Perdono leggermente terreno Jana Germani-Bianca Caruso in occasione del secondo giorno di competizioni valido per i Campionati Mondiali 2025 di vela, classe 49er e 49erFX, in fase di svolgimento in quel di Quartu Sant’Elena, a Cagliari.
Il binomio azzurro, oggi in flotta gialla, ha infatti guadagnato l’ottava piazza provvisoria inaugurando la prova odierna con un decimo posto, per poi occupare la terza posizione nel secondo segmento (il quinto complessivo) e la settima nel terzo, raggiungendo così 30 punti netti.
Ottimo invece il tandem norvegese formato da Pia Dahl Andersen-Nora Edland, al momento davanti a tutte con 19 punti dopo aver segnato un 2-1-25 (cassato) utile per arginare le spagnole Paula Barcelò-Maria Cantero, seconde con 21 dopo una serie d 8-5-23. Vicine anche le australiane Laura Hading-Annie Wilmot con 23 punti netti. In risalita inoltre Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, quattordicesime con 41.0 a seguito di un day-2 contrassegnato da 5-5-27.
In campo maschile è da segnalare la venticinquesima moneta di Lorenzo Pezzilli-Tobia Torroni con 44 (1-9-17), mentre Valerio Zeno Marchesini-Leonardo Chistè si sono attestati al cinquantaduesimo posto (26-21-11) con 75.
Al vertice spicca infine l’equipaggio polacco di Nikolaj Staniul-Jakub Sztorch, primi con 6-10-4 e 15 punti netti seguiti dai connazionali Dominik Buksak-Adam Glogowski, secondi con 17.0 davanti agli oceanici Jack Ferguson-Jack Hildebrand, terzi con 18.0. Domani si svolgerà l’ultima giornata della prima fase di questa rassegna iridata.