Vela, Danimarca in vetta dopo una giornata al SailGP di Cadice. Alti e bassi per l’Italia

Grande spettacolo come di consueto a Cadice nella giornata d’apertura dell’undicesimo e penultimo appuntamento stagionale del SailGP 2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Quest’oggi si sono disputate quattro regate di flotta in condizioni di vento leggero che hanno messo a dura prova gli equipaggi a bordo dei catamarani volanti F50.

A fine day-1 la classifica generale dell’evento spagnolo è guidata dal team danese con al timone Nicolai Sehested, che ha totalizzato 32 punti grazie a due primi, un secondo ed un ottavo posto parziali precedendo di una sola lunghezza la Gran Bretagna di Dylan Fletcher, capace di realizzare uno score odierno di 1-5-5-2 avvicinandosi alla qualificazione per la finale di tappa.

Distacchi abbastanza pesanti infatti per tutti gli altri team, che si contenderanno presumibilmente il terzo posto nelle ultime regate di flotta per ottenere l’ultimo pass disponibile per la finale. La Nuova Zelanda di Peter Burling chiude al momento la top3 con 22 punti insieme alla Germania (22), mentre a seguire troviamo Svizzera (20), Australia (18), Spagna (17), Stati Uniti (13), Canada (13) e Brasile (12).

Undicesima la compagine italiana con al timone Ruggero Tita, che ha collezionato 11 punti restando in scia al gruppo con un sesto, un settimo e due decimi posti nelle quattro regate di oggi.