Valentino Rossi vince sotto il diluvio la 8h Indianapolis 2025

Valentino Rossi vince insieme a Charles Weerts e Kelvin van der Linde la 8h Indianapolis 2025. Il ‘Dottore’ si impone con il belga ed il sudafricano con la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT al termine di un evento segnato in modo significativo dalla forte pioggia.

La BMW n. 46 ha battuto la Mercedes n. 888 Team GMR e la gemella n. 777 ai box ad 1h e 05 dalla fine in regime di Safety Car dopo una breve bandiera rossa per la presenza di ‘fulmini nell’area’. La BMW n. 46 di Kelvin van der Linde si è fermata prima dei rivali per l’ultima sosta della competizione riuscendo a soprendere tutti gli avversari.

La corsa è ripresa per pochi giri a 40 minuti dalla fine, una nuova bandiera gialla è poi stata esposta per un problema alla Mercedes AMG GT3 EVO n. 80 Lone Star Racing. Successivamente la pioggia non ha concesso tregua ai protagonisti, la direzione gara ha deciso di non riprendere la competizione.

Primo successo assoluto nell’Intercontinental GT Challenge e nel caso specifico nel GT World Challenge America Powered by AWS per Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ vince al debutto nel road course del catino di Speedway, impianto in cui ha saputo trionfare anche con le due ruote.

Kelvin van der Linde invece, grazie al succeso odierno, diventa il primo pilota a vincere l’Intercontinental GT Challenge e la classifica assoluta del GT World Challenge Europe nello stesso anno. Festa anche per BMW Motorsport, campione per la prima volta nel campionato globale di SRO.

Secondo posto quindi nella 8h Indy per la Mercedes n. 888 di Maro Engel/Luca Stolz/Tom Kalender, terzo per la BMW n. 777 Team WRT di Al Faisal Al Zubair/Augusto Farfus/Raffaele Marciello. Beffa per l’ultima auto citata, leader virtualmente poco prima della bandiera rossa dopo una bellissima bagarre contro la Mercedes n. 888.

Kenny Habul ha ottenuto in Indiana l’Indipendent Cup dell’Intercontinental GT Challenge con la Mercedes n. 75 di 75 Express grazie al sesto posto assoluto ottenuto con il due volte vincitore della Bathurst 1000 Chaz Mostert ed il due volte campione NTT IndyCar Series Will Power.

Menzione d’onore anche per Connor De Phillippi/Kenton Koch (Random Vandals Racing BMW n. 99) e Robby Foley/Justin Rothberg (Turner Motorsport BMW n. 29), rispettivamente a segno nella classifica finale del GT World Challenge America in PRO e PRO Am. Il titolo AM del GTWC America è stato assegnato infine alla Ferrari n. 163 AF Corse di Oswaldo Negri Jr/ Jay Schrelbman.

L’IGTC tornerà nel 2026 con la 12h di Bathurst che dovrebbe rivedere nuovamente in scena la leggenda del Motomondiale. L’ultima competizione del 2025 invece per il ‘Dottore’ sarà la 8h del Bahrain di metà novembre, epilogo del FIA World Endurance Championship.