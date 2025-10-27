Vacherot, Rinderknech e Auger-Aliassime: gli alleati di Jannik Sinner per il ritorno al n.1

Dopo aver battuto Alexander Zverev in finale all’ATP 500 di Vienna, Jannik Sinner si presenta al via del Masters 1000 di Parigi 2025 con l’obiettivo di conquistare il titolo e provare a riprendersi la leadership del ranking mondiale. Una missione complicata ma non impossibile sulla carta, anche alla luce del sorteggio e dello stato di forma dei vari giocatori coinvolti in questa sfida a distanza per la vetta della classifica ATP in attesa delle Finals di Torino.

Sinner è fino a prova contraria il giocatore più forte al mondo sul veloce indoor (ha una striscia aperta di 21 successi consecutivi al coperto in match ufficiali), quindi ha le carte in regola per centrare il bersaglio grosso e volare a quota 11.500 punti nel ranking. L’attuale numero 1 al mondo Carlos Alcaraz comincia la settimana a 11.250 punti, quindi dovrà raccogliere almeno 250 punti per restare in testa.

A conti fatti l’azzurro tornerà al comando del ranking mondiale lunedì 3 novembre nel caso in cui dovesse vincere il torneo con Alcaraz eliminato prima delle semifinali. Lo spagnolo non ha mai avuto un feeling speciale con i tornei indoor, alternando buone prestazioni a pesanti battute d’arresto, che se quest’anno sembra aver effettuato un ulteriore salto di qualità in termini di costanza.

I possibili alleati di Jannik per il ritorno al vertice della graduatoria ATP sono dunque Cameron Norrie (probabile avversario di Alcaraz ai sedicesimi), poi uno tra Fabian Marozsan, Jiri Lehecka e le temibili wild card finaliste a Shanghai Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot (inseriti nell’ottavo del murciano), ma soprattutto Felix Auger-Aliassime in un eventuale quarto di finale. Il canadese sta giocando molto bene in questo periodo ed è in corsa per la qualificazione alle Finals, quindi avrà una motivazione aggiuntiva per arrivare fino in fondo a Parigi.