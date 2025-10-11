United Rugby Championship: Zebre sterili, gli Ospreys si impongono

Terzo turno dell’United Rugby Championship e al Dunraven Brewery Field di Bridgend sono scesi in campo i gallesi Ospreys e le Zebre Parma. Per gli emiliani si trattava della prima trasferta stagionale e arrivava dopo due bei successi nelle prime due giornate del torneo, mentre i gallesi erano ancora a caccia del primo successo. Ecco come è andata.

Avvio molto equilibrato in Galles, dove Ospreys e Zebre faticano a trovare gli spazi per fare male all’avversario. Si deve arrivare, così, al quarto d’ora di gioco, quando sono i padroni di casa ad avere la fiammata vincente e palla che arriva a Phil Cokanasiga che schiaccia per il 7-0. Insistono gli Ospreys e al 18’ arriva la seconda marcatura, questa volta con Morgan Morse per il 14-0.

Non trovano soluzioni le Zebre, che vedono il tempo passare senza riuscire a fare male alla formazione gallese, e anzi in un paio di occasioni sono i padroni di casa a rendersi pericolosi. Ci prova Simone Gesi, ma non arriva fino in fondo attorno al 25’. Non ci sono, però, vere e proprie occasioni di mettere punti sul tabellone e si va al riposo con le Zebre in svantaggio per 14-0.

Anche la ripresa parte senza particolari emozioni, con Massimo Brunello che prova a dare una scossa alla squadra con qualche cambio nei primi minuti. E le due azioni migliori sono delle Zebre, prima con Dominguez e poi con Gesi, ma pur superando la linea del vantaggio non arrivano fino in fondo per marcare punti. Così, quando è la squadra gallese a spingere arriva l’infrazione della franchigia federale e dalla piazzola Edwards marca il 17-0 al 59’. Non ci sono le Zebre offensivamente e al 73’ chiude il discorso la meta di Ratti per il 24-0 che chiude un match non certo spettacolare.