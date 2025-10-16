United Rugby Championship, le Zebre Parma ospitano gli Stormers e vanno a caccia del terzo successo

Si disputa questo weekend il quarto turno dell’United Rugby Championship e le Zebre Parma tornano al Lanfranchi, dove ospiteranno i sudafricani Stormers in una sfida di vertice del torneo. La franchigia federale, infatti, ha ottenuto due successi – prima del ko dell’ultimo turno – mentre gli Stormers sono primi in classifica con tre vittorie sin qui.

Il pesante ko per 24-0 in casa degli Ospreys ha spento un po’ gli entusiasmi in casa Zebre Parma, che però tra le mura amiche ha già conquistato due vittorie importanti e sogna un tris per restare nella zona nobile della classifica.

Ma sarà dura contro degli Stormers che hanno esordito con un netto 35-0 contro Leinster, per poi imporsi 26-10 proprio contro gli Ospreys e, lo scorso weekend, demolendo in trasferta gli Scarlets per 34-0. Insomma, una squadra in grande forma e che si candida a essere una delle favorite per il titolo finale.

Ma le Zebre non pensano solo al futuro più prossimo e negli ultimi giorni la franchigia federale ha rinnovato diversi contratti che riguardano alcuni dei suoi giovani talenti. In particolare hanno prolungato il loro legame con Parma Giacomo Da Re, Damiano Mazza, Simone Gesi e Momo Hasa, a conferma del progetto a lungo termine di coach Massimo Brunello.