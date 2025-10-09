United Rugby Championship, le Zebre Parma a Bridgend a caccia del tris

Terzo impegno stagionale per le Zebre Parma nell’United Rugby Championship e la franchigia federale scenderà in campo a Bridgend contro gli Ospreys e andrà a caccia del terzo successo consecutivo. Un avvio di stagione sicuramente diverso dal passato per gli emiliani che fino a ora hanno sofferto ma dimostrato il loro valore.

All’esordio è arrivato il successo per 31-28 contro Edimburgo, mentre settimana scorsa le Zebre hanno battuto i Lions 22-20 e ora proveranno a confermarsi anche lontano dal Lanfranchi. Due vittorie di misura che mostrano la capacità dei ragazzi di Brunello di restare mentalmente in partita fino alla fine e che li ha proiettati nella parte alta della classifica.

Senza montarsi la testa, come ha sottolineato in settimana Damiano Mazza sulle pagine de La Gazzetta di Parma. “Erano due partite abbordabili e le abbiamo portate a casa, anche se non è mai scontato. Con Edinburgh abbiamo fatto meglio rispetto alla gara con i Lions, ma nonostante qualche errore siamo sempre rimasti in partita e abbiamo chiuso forte. Dobbiamo solo gestire meglio i momenti di calo” ha detto il centro delle Zebre.

Opposta la situazione degli Ospreys, reduci da due partite esterne e da altrettante sconfitte, prima con i Bulls e poi con gli Stormers. Una doppia trasferta sudafricana pesante per la franchigia gallese che spera di trovare il primo successo in casa, anche se la situazione della Federazione gallese non aiuta certo le franchigie ad affrontare al meglio questa stagione.