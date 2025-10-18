Rugby
United Rugby Championship 2025-2026, le Zebre Parma cadono in casa contro i DHL Stormers
Allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, nel quarto turno dello United Rugby Championship 2025-2026, le Zebre cadono in casa contro i sudafricani DHL Stormers, che si impongono per 13-31, marcando cinque mete e conquistando così anche il punto di bonus offensivo.
Nel primo tempo gli ospiti passano a condurre al 6′ con la meta non trasformata di Paul de Villiers, ma i padroni di casa rispondono a metà frazione, con la marcatura al 20′ di Mirko Belloni e la trasformazione di Giacomo da Re, che vale il sorpasso sul 7-5. Al 37′, però, i sudafricani tornano in vantaggio con la segnatura di Sacha Feinberg-Mngomezulu, il quale poi trasforma e manda tutti al riposo sul 7-12.
Nella ripresa i sudafricani allungano ancora, al 46′ con la seconda meta personale di Sacha Feinberg-Mngomezulu, mentre al 58′ arriva anche il punto di bonus per gli ospiti con la marcatura di Warrick Gelant, trasformata da Sacha Feinberg-Mngomezulu, che porta anche al giallo rimediato da Matteo Nocera. Le Zebre restano per 10′ in 14 contro 15, ma proprio in inferiorità numerica muovono il tabellino, grazie ai piazzati di Giacomo da Re, che centra i pali al 62′ ed al 67′, portando lo score sul 13-24. Nel finale, però, gli Stormers mettono il punto esclamativo sulla gara e vanno ancora in meta, al minuto 80, con Ruhan Nel, mentre la conversione di Sacha Feinberg-Mngomezulu fissa lo score sul definitivo 13-31.