UAE Emirates a caccia delle 100 vittorie stagionali: la tripla cifra è possibile? Pogacar, Del Toro e cosa serve

La UAE Emirates-XRG ha vinto 92 gare durante il 2025, raggiungendo così il record del maggior numero di successi per una squadra professionista in una stagione ciclistica. Lo sloveno Tadej Pogacar ha piazzato ben 19 sigilli (tra cui spiccano il Tour de France, Mondiali, Europei, Liegi-Bastogne-Liegi, Giro delle Fiandre, Freccia Vallone), il messicano Isaac Del Toro ha toccato quota 15 (l’ultimo oggi pomeriggio al Gran Piemonte), lo spagnolo Juan Ayuso ha incamerato otto affermazioni.

Hanno contribuito in maniera importante anche lo statunitense Brandon McNulty, l’australiano Jay Vine, il belga Tim Wellens, il portoghese Joao Almeida, l’austriaco Felixx Grossschartner, un paio di vittorie portano la firma di Alessandro Covi, anche Filippo Baroncini ha alzato le braccia al cielo, senza dimenticarsi del britannico Adam Yates. Mancano dieci giorni al termine della stagione, la formazione emiratina potrà raggiungere quota cento vittorie? La UAE Emirates avrà a disposizione undici eventi e la missione non sarà di certo semplice, visto che serviranno almeno otto affermazione per toccare la tripla cifra.

Pogacar partirà con tutti i favori del pronostico al Giro di Lombardia, dove inseguirà il mitico pokerissimo per entrare ancora di più nella leggenda. Del Toro dovrebbe essere ancora protagonista tra Giro del Veneto e Veneto Classic, poi ci saranno da seguire la Parigi-Tours e il Tour of Guangxi (corsa di livello World Tour, sei tappe in Cina), di cui non si conoscono però ancora le startlist. Missione ardua, ma questa autentica corazzata vuole mettere la ciliegina sulla torta all’annata agonistica ormai in chiusura.

CALENDARIO CORSE UAE EMIRATES

11 ottobre Giro di Lombardia

12 ottobre Parigi-Tours

14-19 ottobre Tour of Guangxi (sei tappe)

15 ottobre Giro del Veneto

19 ottobre Veneto Classic

19 ottobre Crono delle Nazioni