Triathlon, quinto posto per la staffetta mista azzurra U23-Junior alle World Championship Finals

Dopo le grandi soddisfazioni dei giorni scorsi, oggi non sono arrivate medaglie per l’Italia alle World Triathlon Championship Finals in corso di svolgimento a Wollongong (Australia). Il programma prevedeva la staffetta mista U23 e Junior e la squadra azzurra ha concluso comunque con un buon quinto posto.

Il successo è andato alla Gran Bretagna (Bethany Cook, Alex Robin, Millie Breese e Oliver Conway) con il tempo complessivo di 1:07.58 (17:44 nella prima frazione, quindi 16:20, 17:56 e 15:59), con 4 secondi di vantaggio sull’Olanda (Barbara de Koning, Gjalt Panjer, Robin Dreijing e Mitch Kolkman), mentre il podio è completato dall’Australia (Richelle Hill, Oscar Wooton, Tara Sosinski e Brayden Mercer) in 1:08.14 a 16 secondi dalla vetta.

Quarta posizione per la Francia a 39 secondi, mentre è quinta l’Italia (Paola Secchi, Miguel Espuna Larramona, Angelica Prestia e Euan De Nigro) in 1:08.43 (17:48, 16:18, 18:11 e 16:25). Sesta posizione per l’Ungheria a 53 secondi dalla Gran Bretagna, settima per gli Stati Uniti a 1:09, quindi ottavo il Canada a 1:28, nono il Belgio a 2 minuti esatti, mentre completa la top10 il Portogallo a 2:05.