Triathlon, ben 14 azzurri al via della tappa di Roma della World Cup

Siamo pronti per vivere un appuntamento assolutamente da non perdere per quel che riguarda il triathlon internazionale e che, non ultimo, si disputerà proprio a casa nostra. La Coppa del Mondo di Triathlon 2025, infatti, sbarcherà a Roma nella giornata di sabato 4 ottobre. Siamo giunti alla terza edizione di questo evento che vedrà ai nastri di partenza un vero e proprio “parterre de roi”.

Quali sono i convocati della nazionale italiana? Vedremo in azione sei uomini e otto donne: Samuele Angelini (Fiamme Oro), Nicola Azzano (Carabinieri), Euan De Nigro (Carabinieri), Pietro Giovannini (Fiamme Oro), Nicolò Astori (707), Miguel Espuna (CUS Pro Patria Milano), Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre), Alice Betto (Fiamme Oro), Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre), Carlotta Missaglia (Carabinieri), Martina Mc Dowell (Cus Udine), Angelica Prestia (Centro Sportivo Esercito), Verena Steinhauser (Fiamme Oro) e Ilaria Zane (ASD Jesolo Triathlon).

Come si svilupperà la gara? Iniziamo con il dire che la prova si disputerà su distanza sprint. Il percorso vedrà la frazione di nuoto (su un tratto di 300 metri) nell’iconico laghetto dell’EUR, quindi la sezione dedicata al ciclismo (4 chilometri a giro) si snoderà lungo le strade tra il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, mentre quella di corsa concluderà la gara nel parco che costeggia lo specchio d’acqua artificiale realizzato per le Olimpiadi di Roma del 1960.

In occasione della tappa romana della World Triathlon Cup 2025, il presidente della Federazione Italiana, Riccardo Giubilei, ha spiegato: “Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione internazionale, e poterlo ospitare nuovamente nella Capitale rappresenta per il nostro movimento un riconoscimento importante e una straordinaria opportunità di crescita e promozione”.