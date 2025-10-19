Triathlon, Alessio Crociani terzo a Wollongong nelle Finals delle World Series! Matthew Hauser domina ed è campione del mondo

Alessio Crociani (Fiamme Azzurre) sale sul gradino più basso del podio nella gara riservata alla categoria uomini élite delle World Triathlon Championship Finals 2025, disputate a Wollongong, in Australia: l’azzurro cede il passo all’australiano Matthew Hauser, che vince e si laurea campione del mondo, ed allo spagnolo David Cantero Del Campo, che rimonta nel finale e si prende la piazza d’onore.

Matthew Hauser completa la stagione perfetta e, dopo 3 successi nelle tappe stagionali, vince anche le Finals, disputate su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa), e totalizza così il punteggio massimo in classifica: l’Australia torna ad avere un campione del mondo dopo 20 anni, quando riuscì nell’impresa Peter Robertson nel 2005, inoltre Hauser è il primo atleta a laurearsi campione del mondo in casa da quando ci riuscì la statunitense Gwen Jorgensen, iridata nel 2015 a Chicago.

La fuga buona prende corpo già nella frazione di nuoto, con un gruppetto di sette atleti che esce con un piccolo margine sul resto del plotone, con Crociani immediatamente alle spalle di Hauser: l’azzurro perde qualche secondo nella prima transizione, ma rientra immediatamente nel primo giro in bici. Alle spalle dei sette al comando non viene tenuto lo stesso ritmo nei 40 km di ciclismo ed il gap, inizialmente di 17″ sugli inseguitori, aumenta in maniera lenta ma costante tornata dopo tornata .

Crociani arriva in testa alla seconda transizione, provando a guadagnare anche qualche metro su tutti i rivali, mentre alle spalle dei fuggitivi i primi inseguitori escono a 58″ di distacco dall’azzurro. Vanno via in due, Crociani ed Hauser, con l’australiano praticamente certo del titolo iridato, dato che gli sarebbe bastato il terzo posto per laurearsi campione del mondo, ma il padrone di casa vuole prendersi tutto e nel terzo giro scocca l’attacco decisivo. Crociani non riesce a tenere il ritmo dell’oceanico, mentre dalle retrovie risale in maniera veemente lo spagnolo David Cantero Del Campo, che non faceva parte dei 7 fuggitivi e rientra sull’azzurro nel finale.

L’australiano Matthew Hauser trionfa in 1:42:42, mentre alle sue spalle a prendersi la piazza d’onore è lo spagnolo David Cantero Del Campo, che chiude a 33″ e riesce a sopravanzare e staccare nel finale l’azzurro Alessio Crociani, il quale si issa sul gradino più basso del podio terminando terzo a 40″. In classifica generale, come detto, l’australiano Matthew Hauser totalizza il massimo score possibile, chiudendo a quota 4250. Alle sue spalle termina il brasiliano Miguel Hidalgo, quarto al traguardo, che si conferma secondo con 3769.95, mentre la terza piazza va al lusitano Vasco Vilaca, quinto all’arrivo, con 3690.12. Il podio odierno consente ad Alessio Crociani di guadagnare ben 10 posizioni ed issarsi al settimo posto a quota 2660.96.

ORDINE D’ARRIVO UOMINI ÉLITE (TOP 10)

1 Matthew Hauser AUS 1:42:42

2 David Cantero Del Campo ESP 1:43:15 +33

3 Alessio Crociani ITA 1:43:22 +40

4 Miguel Hidalgo BRA 1:43:41 +59

5 Vasco Vilaca POR 1:43:44 +1:02

6 Max Studer SUI 1:43:47 +1:05

7 Miguel Tiago Silva POR 1:43:54 +1:12

8 Henry Graf GER 1:43:55 +1:13

9 Tyler Mislawchuk CAN 1:44:00 +1:18

10 Csongor Lehmann HUN 1:44:13 +1:31

CLASSIFICA FINALE WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP SERIES 2025

1 Matthew Hauser AUS 4250.00

2 Miguel Hidalgo BRA 3769.95

3 Vasco Vilaca POR 3690.12

4 Henry Graf GER 3381.36

5 David Cantero Del Campo ESP 3090.05

6 Csongor Lehmann HUN 2688.49

7 Alessio Crociani ITA 2660.96

8 Max Studer SUI 2496.48

9 Luke Willian AUS 2395.27

10 Charles Paquet CAN 2344.72

L’ARRIVO DI MATTHEW HAUSER