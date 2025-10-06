Tre Valli Varesine Women’s: Longo Borghini, Balsamo e Le Court Pienaar all’assalto di Vollering

Il grande ciclismo internazionale, anche in campo femminile, torna subito in gara a soli tre giorni dall’assegnazione del titolo continentale vinto dall’olandese Demi Vollering. Si corre infatti la Tre Valli Varesine 2025, corsa in linea di 137 chilometri giunta alla sua quinta edizione.

Le atlete partecipanti si sfidano sul tracciato che prevede la partenza da Busto Arsizio e l’arrivo a Varese per decidere il nome di colei che si aggiudicherà la vittoria inserendo il suo nome nell’albo d’oro dopo la francese Cedrine Kerbaol, vincitrice dello scorso anno davanti a Silvia Persico e alla tedesca Liane Lippert.

La versione femminile della classica che al maschile chiude il Trittico Lombardo misura 136,3 chilometri. Si parte con un primo tratto in linea, circa 40 chilometri, per spostarsi da Busto Arsizio fino a Varese, da lì le atlete si immetteranno nel circuito di circa 16 chilometri da ripetere per sei volte con i vari passaggi sulla salita di Montello, due chilometri al 4,5% di pendenza media. Confermato anche il finale con il viale d’arrivo posto in via Sacco, davanti al Comune di Varese.

Demi Vollering può essere, senza dubbio, considerata la candidata principale per la conquista del successo finale. Proveranno ad ostacolare i suoi propositi Elisa Longo Borghini, a caccia di riscatto dopo che Mondiali ed Europei si sono conclusi con due prove al di sotto degli abituali standard di rendimento, Elisa Balsamo e Kimberley (Le Court) Pienaar, vincitrice sabato scorso del Giro dell’Emilia. Da seguire con attenzione anche le prove della svizzera Elise Chabbey, della francese Juliette Labous e della connazionale Cédrine Kerbaol. In casa Italia potrebbero provare a mettersi in evidenza Monica Trinca Colonel, Eleonora Camilla Gasparrini e Silvia Persico.