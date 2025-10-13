Ciclismo

Tour of Guangxi 2025: il percorso, le tappe e chi parteciperà. Spiccano Narvaez e Skjelmose

Gianluca Bruno

Pubblicato

2 minuti fa

il

Jhonatan Narvaez - IPA/Sport

Ultima corsa World Tour della stagione: il massimo circuito internazionale passa dalla Cina per chiudere l’annata. Edizione numero sei del Tour of Guangxi, andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

PERCORSO E TAPPE 

Dopo una prima frazione favorevole ai velocisti, tre tappe consecutive miste, con strappi anche nella fase finale. Poi la quinta tappa in montagna, con l’arrivo in vetta a Nongla (rampa con pendenze che si avvicinano al 20%) e ultima frazione probabilmente favorevole ancora alle ruote veloci.

Tappa 1 (14/10): Fangchenggang – Fangchenggang (149,4 km)
Tappa 2 (15/10): Chongzuo – Jingxi (179,6 km)
Tappa 3 (16/10): Jingxi – Bama (214 km)
Tappa 4 (17/10): Bama – Jinchengjiang (176,8 km)
Tappa 5 (18/10): Yizhou – Nongla (165,8 km)
Tappa 6 (19/10): Nanning – Nanning (134,3 km)

FAVORITI

Non mancano gli scalatori al via, anche se ovviamente le stelle hanno concluso la stagione al Lombardia. Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Harold Martín López (XDS Astana Team), Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike), ma soprattutto sfida che sembra tra Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) e Mattias Skjelmose (Lidl – Trek).

ITALIANI

Corridore

Squadra

Andrea Raccagni Noviero

Soudal Quick-Step

Daniel Skerl

Bahrain – Victorious

Florian Samuel Kajamini

XDS Astana Team

Francesco Busatto

Intermarché – Wanty

Kevin Colleoni

Intermarché – Wanty

Luca Mozzato

Arkéa – B&B Hotels

Simone Consonni

Lidl – Trek

Fausto Masnada

XDS Astana Team

Davide Cimolai

Movistar Team

Andrea Pasqualon

Bahrain – Victorious
Argomenti correlati:
Exit mobile version