Tony Cairoli ottavo nella Qualifying Race del Motocross delle Nazioni, Lawrence fa la voce grossa

Andata in archivio la Qualifying Race della MXGP in quest’edizione 2025 del Motocross delle Nazioni. Sullo sterrato di Crawfordville, in Florida (USA), lo spettacolo non è mancato e in casa Italia è spettato a Tony Cairoli tenere alto il vessillo italico nella classe MXGP.

Nonostante le stagioni di inattività, il campione di Patti ha accettato la sfida, forte anche della partecipazione nel Mondiale della classe regina in alcune tappe grazie alla Ducati. Cairoli, infatti, è stato coinvolto in prima persona nel progetto della Rossa nel cross. Ciò detto, il centauro nostrano ha concluso all’ottavo posto questa gara di qualificazione in sella alla moto di Borgo Panigale.

Tony, infatti, ha rimediato un distacco di 46.545 dalla vetta. Una gara in cui è stato l’australiano Jett Lawrence a fare la voce grossa, in sella alla Honda, a precedere il tedesco Ken Roczen (+8.277) e il francese Romain Febvre (Kawasaki), campione del mondo della MXGP quest’anno, a 17.474.

A completare il quadro della top-5 sono stati lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda), distanziato di 19.399, e lo sloveno Tim Gajser (Honda), anch’egli grande interprete della massima cilindrata, giunto alla fine con un ritardo di 23.550.

RISULTATI QUALIFYING RACE MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2025

1 AUS Australia 1 LAWRENCE, Jett MA Honda 24:12.424 0.000 50.985 1

2 GER Germany 16 ROCZEN, Ken DMSB Suzuki 24:20.701 8.277 50.696 2

3 FRA France 13 FEBVRE, Romain FFM Kawasaki 24:29.898 17.474 50.379 3

4 ESP Spain 10 FERNANDEZ, Ruben RFME Honda 24:31.823 19.399 50.313 4

5 SLO Slovenia 19 GAJSER, Tim AMZS Honda 24:35.974 23.550 50.172 5

6 BEL Belgium 46 COENEN, Lucas FMB KTM 24:41.706 29.282 49.978 6

7 SWE Sweden 61 GIFTING, Isak SVEMO Yamaha 24:50.065 37.641 49.697 7

8 ITA Italy 22 CAIROLI, Antonio FMI Ducati 24:58.969 46.545 49.402 8

9 USA USA 4 TOMAC, Eli AMA Yamaha 25:02.328 49.904 49.291 9

10 SUI Switzerland 25 SEEWER, Jeremy SWISSMOTODucati 25:15.257 1:02.833 48.871 10

11 LAT Latvia 28 REISULIS, Karlis Alberts LAMSF Yamaha 25:23.360 1:10.936 48.611 11

12 BRA Brazil 37 LOPES, Enzo CBM Yamaha 25:30.497 1:18.073 48.384 12

13 GBR Great Britain 34 GILBERT, Josh ACU Honda 25:42.211 1:29.787 48.017 13

14 FIN Finland 76 HAAVISTO, Jere SML KTM 25:51.871 1:39.447 47.718 14

15 NOR Norway 49 OSTERHAGEN, Hakon NMF KTM 26:05.923 1:53.499 47.290 15

16 CAN Canada 43 PETTIS, Jess CMA Yamaha 26:13.352 2:00.928 47.066 16

17 VEN Venezuela 70 RODRIGUEZ, Anthony FMV KTM 26:15.155 2:02.731 47.013 17

18 MAR Morocco 118 SOULIMANI, Saad FRMM TM 26:16.207 2:03.783 46.981 18

19 JPN Japan 79 OKURA, Yuki MFJ Honda 26:17.614 2:05.190 46.939 19

20 AUT Austria 58 RAUCHENECKER, Pascal AMF Husqvarna 26:23.535 2:11.111 46.764 20

21 RSA Rep. of South Africa 52 SMITH, Slade MSA Honda 26:23.625 2:11.201 46.761 21

22 ARG Argentina 109 POLI, Joaquin CAMOD Kawasaki 24:13.879 -1 Lap 46.304 22

23 CLAT FIM LATAM 91 NOGUERA, Franklin FDM Husqvarna 24:21.643 7.764 46.058 23

24 EST Estonia 55 TALVIKU, Jorgen-Matthias EMF Yamaha 24:23.501 9.622 45.999 24

25 IRL Ireland 67 BARR, Martin MCUI Honda 24:36.977 23.098 45.580 25

26 ISR Israel 121 TZEMACH, Ofir Casey IMSF Husqvarna 24:37.596 23.717 45.560 26

27 URU Uruguay 115 ROLANDO, Nicolas FUM KTM 24:48.279 34.400 45.233 27

28 CHI Chile 85 PAVEZ, Matías FMC KTM 24:51.892 38.013 45.124 28

29 CASI FIM Asia 136 HALLGREN, Ben FMSCT Yamaha 25:06.350 52.471 44.691 29

30 CRC Costa Rica 133 VARGAS, Yarod FMCR GASGAS 25:20.154 1:06.275 44.285 30

31 MEX Mexico 130 RUBALCAVA, Yeissen Said FMM Yamaha 26:39.728 2:25.849 42.082 31

32 DEN Denmark 31 SMITH, Magnus DMU KTM 21:25.289 -2 Laps 47.140 32

33 ISL Iceland 106 EINARSSON, Ingvar Sverrir MSI KTM 25:03.204 3:37.915 40.306 33

34 NED The Netherlands 7 COLDENHOFF, Glenn KNMV Fantic 18:33.964 -3 Laps 48.346 34

35 UKR Ukraine 127 NAUMCHYK, Yurii FMU Kawasaki 24:24.590 5:50.626 36.772 35

36 PUR Puerto Rico 112 VELEZ CARDONA, SEBASTIAN FMPR Kawasaki 17:54.458 -5 Laps 37.593 36

37 HON Honduras 139 REYES PERLA, Jose Maria FEHMOTOHonda 10:42.431 -8 Laps 31.437 37