Tiro con l’arco: nelle Finali di Coppa del Mondo brillano le stelle di An San e Brady Ellison

Dopo le assegnazioni avvenute ieri nel compound, le Finali 2025 della Coppa del Mondo di tiro con l’arco – a Nanchino – hanno eletto il loro re e la loro regina anche nel comparto dell’arco ricurvo (o olimpico). Ecco come sono andate le cose sulle linee di tiro cinesi, sotto una pioggia battente.

Arco ricurvo Femminile

La fortissima coreana An San, tre medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo e clamorosamente esclusa per scelta tecnica dalle Olimpiadi di Parigi 2024, si è presa la vittoria spuntandola allo shoot-off sulla rivale di Taipei Hsu Hsin-tzu, in una finale thriller: 5-5 nelle frecce regolamentari e poi lo spareggio chiuso, in favore dell’arciera di Gwangju, con un tesissimo 8-7; simbolo di nervi più che di tecnica. Terzo posto per l’altra coreana presente in concorso, la testa di serie numero 1, Kang Chaeyoung che nella finale per il gradino più basso del podio ha superato 6-2 la statunitense Casey Kaufhold.

Arco ricurvo Maschile

La leggenda statunitense Brady Ellison vince il suo sesto titolo alle Finals, dando seguito all’ultima affermazione che era arrivata nel 2019. L’americano si è imposto nell’ultimo atto piegando 6-4, in rimonta, il brasiliano Marcus D’Almeida. Alle loro spalle, al terzo posto, il francese Thomas Chirault: il transalpino ha dominato lo scontro per definire a pieno il podio contro il fuoriclasse turco Mete Gazoz, superato addirittura 7-1.

Ora la stagione del tiro con l’arco osserverà una breve pausa passando dall’outdoor all’indoor: il primo appuntamento della Coppa del Mondo “al chiuso” è in programma a Losanna con lo Swiss Open, che si terrà dal 31 ottobre al 2 novembre.