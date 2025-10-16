Tiro a volo: Stanco torna in corsa ai Mondiali! Italia seconda dopo il day-2 di qualificazioni

Una buona risalita per Silvana Maria Stanco. Dopo i primi 50 piattelli non poco contratti l’azzurra ha risalito la china in occasione della seconda giornata di qualificazioni valida per i Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna in fase di svolgimento sulla pedana di Atene.

Nello specifico la nostra portacolori ha mancato un colpo nella terza serie, per poi rompere tutti i piattelli nella quarta, portando il suo contingente a 96/100, parziale condiviso con altre due avversarie, nello specifico la lusitana Ines De Barros e la polacca Sandra Bernal.

Meglio di Stanco solo la spagnola Mar Molne Magrina, prima in solitaria con 97/100 dopo aver sparato 24/25 e 25/25. Sono invece quattro le atlete al momento ferme a quota 95/100: stiamo parlando dell’australiana Laetisha Scanlan, dell’iberica Fatima Galvez, dell’egiziana Maggy Ashmawy e della slovacca Zuzana Rehak Stefecekova. Buona giornata per Alessia Iezzi, la quale ha mancato solo un piattello nelle due tranche odierne portando il suo totale provvisoriamente a 93/100, rallentato solo quella maledetta prima serie eseguita ieri. Più indietro invece Valentina Panza, a metà classifica con 87/100.

Nella prova a squadre l’Italia occupa la seconda posizione con 276/300 precedendo la formazione finlandese, terza a 274/300. Avanti invece la Spagna con 283/300. Domani, venerdì 17 ottobre, si svolgerà l’ultimo segmento di qualifica, da cui verranno decise le sei finaliste, pronte a giocarsi l’ultimo atto nel pomeriggio.