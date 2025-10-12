Tiro a volo
Tiro a volo, Samantha Simonton conquista l’oro ai Mondiali nello skeet femminile
La finale dello skeet individuale femminile ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, premia la statunitense Samantha Simonton, che dopo aver vinto le qualificazioni domina anche l’ultimo atto, imponendosi nettamente e conquistando oro e titolo iridato.
In finale la statunitense Samantha Simonton si impone con il notevole score di 57/60, staccando nettamente la rivale diretta nel duello conclusivo, la messicana Gabriela Rodriguez, che deve accontentarsi della medaglia d’argento con il punteggio di 54/60.
La medaglia di bronzo, invece, va alla svedese Victoria Larsson, che dopo aver conquistato l’ultimo posto utile per la finale allo shoot-off, sale sul gradino più basso del podio con lo score di 44/50. Resta a bocca asciutta la cinese Jiang Yiting, eliminata in quarta posizione con 34/40.
Si classifica quinta, invece, la cipriota Konstantia Nikolaou, uscita di scena a metà gara con il punteggio di 23/30, mentre termina sesta ed è la prima delle eliminate l’ellenica Emmanouela Katzouraki, esclusa ad un terzo della finale con lo score di 15/20.