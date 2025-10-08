Tiro a volo, Mondiali 2025: i favoriti del trap maschile. Gli azzurri sono tra i papabili per il titolo iridato, 141 gli iscritti

Nella seconda settimana dei Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, si assegneranno i titoli iridati nel trap: dal 15 al 17 ottobre saranno ben 141 i tiratori, da 60 Paesi, che si contenderanno le medaglie nella fossa olimpica maschile.

L’Italia cala il tridente composto da Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo, rispettivamente classe 1980, 1977 e 1970, dando prova di grande longevità in questa specialità degli azzurri, che sono ai massimi livelli nonostante le primavere.

Sebbene delle qualificazioni con 141 partenti siano una vera e propria tonnara, tutti gli italiani in gara godono di possibilità di accesso in finale, ma tanti saranno anche gli avversari di livello da battere lungo il percorso, con grandi nomi che, per forza di cose, saranno esclusi dalla finale a 6.

Spiccano tra gli avversari degli azzurri, ad esempio, l’australiano James Willett, i croati Anton e Josip Glasnovic e Giovanni Cernogoraz, il ceco Jiri Liptak, l’egiziano Abdelaziz Mehelba, il britannico Matthew Coward-Holley, il guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas, lo slovacco Erik Varga e lo statunitense William Hinton.