Tiro a volo, Massimo Fabbrizi in lotta per l’ingresso in finale nel trap ai Mondiali dopo 100 piattelli

L’Italia punta tutto su Massimo Fabbrizi ad una serie dal termine delle qualificazioni del trap individuale maschile ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia: l’azzurro è l’unico che può ancora sperare in un pass per l’ultimo atto, anche se dovrà essere perfetto domani negli ultimi 25 piattelli e sperare negli errori altrui per partecipare almeno allo shoot-off.

In testa da solo con un perfetto 100/100 c’è il croato Anton Glasnovic, l’unico tiratore con lo score immacolato dopo 4 serie delle 5 previste. Alle sue spalle insegue una coppia che si attesta a quota 99/100, composta dall’indiano Zoravar Singh Sandhu e dall’altro croato Josip Glasnovic, fratello minore del leader della gara.

Al momento a completare il novero degli atleti virtualmente qualificati all’ultimo atto c’è un terzetto a quota 98/100, formato dallo spagnolo Andres Garcia, dal ceco Jan Palacky e dallo statunitense William Hinton. Questi tiratori sono padroni del proprio destino, in quanto in caso di 25/25 domani, avranno accesso alla finale.

Ad inseguire, dovendo sperare in un errore altrui, tutti gli altri, a partire dal quintetto al settimo posto a quota 97/100 di cui fa parte anche l’azzurro Massimo Fabbrizi, mentre deve sperare in un miracolo sportivo Mauro De Filippis, nel nugolo di 15 tiratori al 12° posto con 96/100. Fuori dai giochi Giovanni Pellielo, nel gruppo di 12 atleti al 55° posto con 92/100.

Nella graduatoria a squadre, invece, domina la Croazia, prima a quota 295/300, che precede di ben 4 piattelli la Cechia, alla piazza d’onore con 291/300. Sul gradino più basso del podio provvisorio si trova la Francia con 290/300, mentre gli Stati Uniti sono quarti con 289/300. Quinta piazza per l’India, a quota 287/300, mentre si trova in sesta posizione l’Italia, a quota 285/300, con un solo piattello di margine su Finlandia, Spagna ed Australia.