Tiro a volo, i migliori italiani nei ranking mondiali aggiornati: Mauro De Filippis in vetta nel trap, Silvana Stanco è seconda

Dopo la fine dei Mondiali 2025 di tiro a volo, per gli specialisti al maschile e al femminile del trap e dello skeet, è arrivato il momento di valutare la loro stagione, in attesa delle Finals di Doha (del prossimo dicembre, 4-9 in Qatar): per farlo, oltre a titoli, medaglie e podi c’è un parametro oggettivo di costanza molto importante, quello del ranking mondiale.

Andiamo quindi a vedere, in ottica italiana, quali sono gli atleti meglio piazzati nelle due specialità dello Shotgun fra gli uomini e le donne.

Trap Maschile

1. Mauro De Filippis (Italia) – 4355 punti

2. William Hinton (USA) – 3864 punti

3. Walton Eller (USA) – 3725 punti

5. Giovanni Pellielo (Italia) – 2858 punti

9. Massimo Fabbrizi (Italia) – 2170 punti

Trap Femminile

1. Lada Denisova (Atleta Neutrale) – 3978 punti

2. Silvana Maria Stanco (Italia) – 2935 punti

3. Alessandra Perilli (San Marino) – 2810 punti

9. Alessia Iezzi (Italia) – 1776 punti

12. Erica Sessa (Italia) – 1399 punti

Skeet Maschile

1. Christian Elliott (USA) – 3986 punti

2. Elia Sdruccioli (Italia) – 3500 punti

3. Hector Andre Flores Barahona (Cile) – 3040 punti

9. Gabriele Rossetti (Italia) – 2056 punti

25. Tammaro Cassandro (Italia) – 1424 punti

Skeet Femminile

1. Samantha Simonton (USA) – 4360 punti

2. Arina Kuznetsova (Atleta Neutrale) – 3161 punti

3. Dania Jo Vizzi (USA) – 2630 punti

17. Sara Bongini (Italia) – 1259 punti

25. Simona Scocchetti (Italia) – 876 punti

27. Martina Maruzzo (Italia) – 855

Bene i posizionamenti nel trap del trio De Filippis-Pellielo-Fabbrizi e di un’atleta ormai diventata una solidissima realtà come Silvana Stanco, che fa andare di pari passo il suo ranking alle tante medaglie collezionate in carriera sin qui.

Meno confortanti invece le notizie che arrivano dallo skeet: al maschile l’Italia riesce tutto sommato a essere rappresentata con alcuni picchi, mentre al femminile sembra almeno per il momento, mancare qualcosa, considerano anche che Diana Bacosi non è in classifica rispetto a questo ranking planetario.