Tiro a volo, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: torna Diana Bacosi, assente Jessica Rossi, c’è Pellielo

Dal 9 al 18 ottobre terranno banco i Mondiali di tiro a volo 2025 sulla pedana del Malakasa Shooting Range, complesso situato a circa una cinquantina di chilometri dalla capitale Atene (Grecia). La Nazionale italiana vorrà rispondere presente e portare avanti la grande tradizione che ha in questa disciplina.

Una competizione che ha una valenza particolare, essendo il penultimo evento della stagione post-olimpica. A inizio dicembre (4-9), infatti, andranno in scena le finali di Coppa del Mondo a Doha (Qatar). Saranno 12 gli azzurri a tenere alto il vessillo italico. Nello skeet, risponderanno all’appello Chiara Di Marziantonio, Diana Bacosi, di ritorno in azzurro, e Simona Scocchetti tra le donne e Gabriele Rossetti, Erik Pittini e Valerio Palmucci tra gli uomini.

Per quanto concerne il trap, il gruppo femminile sarà guidato dall’argento olimpico Silvana Stanco e comprenderà Alessia Iezzi e Valentina Panza. Non ci sarà Jessica Rossi. La squadra maschile sarà formata da Massimo Fabbrizi, vincitore a inizio agosto del titolo europeo, Mauro De Filippis e dall’eterno Giovanni Pellielo.

Stanco, Iezzi, De Filippis e Fabbrizi saranno protagonisti anche della gara a squadre miste, una specialità degna del circoletto rosso per la sua presenza nel programma olimpico di Los Angeles 2028, vista l’alternanza con il mixed team di skeet che a Parigi l’anno scorso ha sorriso alla coppia Bacosi/Rossetti. Facendo i conti, saranno assegnati cinque titoli iridati (4 individuali e uno a squadra).