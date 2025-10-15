Tiro a volo
Tiro a volo: Fabbrizi e Pellielo in corsa dopo i primi 50 piattelli del trap ai Mondiali
Va in archivio la prima giornata di competizioni riservata al trap maschile in quel di Atene, città che sta ospitando i Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo. Dopo i primi 50 piattelli Massimo Fabbrizi risulta l’azzurro meglio posizionato, in vista di un day-2 che si preannuncia estremamente delicato.
Nello specifico il nostro portacolori ha inaugurato la prima tranche senza errori, per poi mancare un piattello nel secondo ciclo, chiudendo così i giochi con il contingente di 49/50, parziale condiviso con altri dieci avversari. Due invece i tiri sbagliati da Giovanni “Johnny” Pellielo, al momento fermo a quota 48/50 in compagnia di altri venti tiratori a causa di una serie iniziale contratta, dove sono arrivati i due colpi a vuoto.
Leggermente più indietro Mauro De Filippis, costretto ad inseguire con 47/50 dopo aver mancato rispettivamente uno e due tiri. Ai piani alti svetta invece il marocchino Toufik El Hamri, leader con un percorso netto da 50/50 così come il croato Anton Glasnovic.
Nella prova a squadra l’Italia si trova invece al quarto posto con 144/150. In testa spiccano Croazia e Stati Uniti, appaiati a 147/150, stesso parziale della Cechia. Domani, giovedì 16 ottobre, si svolgerà il secondo giorno di qualificazioni con altri cinquanta piattelli.