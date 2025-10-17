Tiro a volo
Tiro a volo: azzurri fuori dalla finale del trap maschile ai Mondiali. Fabbrizi sfiora gli spareggi
Niente da fare per gli azzurri del trap maschile. Nessun rappresentante della Nazionale italiana prenderà infatti parte alla finale dei Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna attualmente in scena sulla pedana di Atene, in Grecia. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, specie per come si è palesato.
Il portacolori che si è avvicinato maggiormente all’ultimo atto è stato Massimo Fabbrizi che, nell’ultima serie di qualificazione, ha purtroppo mancato un piattello fondamentale, fermando la sua corsa a 121/125 e ad un solo colpo dagli spareggi, considerando la presenza di tre tiratori fermi a quota 122/125: nello specifico il francese Antonin Desert, lo spagnolo Andres Garcia e l’indiano Zovar Singh Dandhu che, certi dell’ingresso nei primi sei, si giocheranno la posizione in pedana agli shoot-off.
Da segnalare il davvero significativo percorso netto del croato Anton Glasnovic, unico a segnare 125/125 precedendo il fratello Josip, secondo in solitaria con 124/125. Terzo posto invece per il transalpino William Hinton con 123/125. Il secondo italiano in gara, Mauro De Filippis, si è invece dovuto accontentare del trentesimo piazzamento, complice anche una ultima tranche in cui ha sbagliato tre colpi totalizzando 118/125. In risalita poi Giovanni “Johnny” Pellielo, quarantacinquesimo con una serie finale in cui ha sbagliato un solo tiro arrivando a 116/125.
Italia lontana dalla top-5 nella prova a squadre. Il trio composto da Fabbrizzi/De Filippis/Pellielo ha fermato la sua corsa con 355 piattelli colpiti. Trionfo totale per la Croazia di Glasnovic/Glasonivc/Cernogoraz, oro con 368 davanti agli Stati Uniti di Hinton/Mein/Eller, secondi con 361.