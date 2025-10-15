Tiro a volo
Tiro a volo, azzurre costrette ad inseguire dopo la prima giornata di qualificazioni del trap
Nella prima giornata delle qualificazioni del trap individuale femminile ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, non ci sono riscontri particolarmente positivi per le azzurre in gara, fallose nelle prime due serie, con la sola Silvana Maria Stanco ancora con velleità di ingresso in finale in caso di rimonta nelle ultime tre serie. Italia inoltre quinta nella classifica a squadre e lontana dalla vetta.
Al comando in solitaria con 50/50 al termine delle due serie odierne c’è la tedesca Kathrin Murche, unica a chiudere con lo score immacolato. Alle sue spalle insegue a quota 49, sempre in solitaria, l’iberica Beatriz Martinez, alla piazza d’onore.
Condivide la terza piazza a quota 48 un gruppo di sei tiratrici, composto dalla spagnola Fatima Galvez, dalla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, dall’altra iberica Mar Molne Magrina, dall’egiziana Maggy Ashmawy, dall’atleta individuale neutrale Aleksandra Kosmina e dalla polacca Sandra Bernal.
Indietro le azzurre, costrette ad inseguire fin da subito: nel quintetto al nono posto a quota 47 si trova Silvana Maria Stanco (24+23), mentre tra le otto tiratrici al 23° posto con 45 c’è Alessia Iezzi (20+25), infine tra le nove atlete al 43° posto a quota 42 chiude Valentina Panza (21+21).
Nella graduatoria a squadre comanda la Spagna, prima con 145/150, seguita a debita distanza dall’Australia, seconda, e dalla Finlandia, terza, con entrambe le formazioni a quota 137. Segue la Slovacchia, quarta con 135, mentre l’Italia è al quinto posto a quota 134, stesso score della Germania, sesta.