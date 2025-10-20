Tiro a segno, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: ci sono Sollazzo, Monna e Maldini

Dopo i Mondiali di tiro a volo, disputati ad Atene e chiusisi qualche giorno fa, gli shooting sport sono pronti a vivere i Mondiali di tiro a segno, in programma al Cairo dal 6 al 18 novembre 2025. Nella capitale egiziana si disputerà il primo evento iridato di un quadriennio che porterà sino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e che dall’anno prossimo con il Gran Mondiale 2026 (tiro a volo e tiro a segno insieme a Doha) metterà in palio oltre che titoli e medaglie anche i primi pass a Cinque Cerchi per l’evento californiano.

L’attualità però impone di pensare alla kermesse planetaria in rampa di lancio presso una delle location e dei poligoni che è tempio della disciplina, dove saranno presenti davvero i migliori interpreti globali delle gare di carabina e pistola. Non mancherà l’Italia, che cercherà di far leva sulle sue punte di diamante e di inserire quanti più atleti possibili nelle varie finali in agenda.

In totale sono 17 i selezionati dallo staff tecnico azzurro, 9 tiratori di carabina e 8 di pistola. A guidare il gruppo ci sono certamente Danilo Dennis Sollazzo, atteso fra i migliori nel contest di carabina 10 metri ad aria compressa, e Paolo Monna e Federico Nilo Maldini, che vivono la stessa condizione per quanto riguarda la gara di pistola ad aria compressa dai 10 metri, visto che a Parigi 2024 peraltro sono entrambi saliti insieme sul podio vincendo argento (Maldini) e bronzo (Monna).

Di seguito l’elenco completo dei convocati, che comprende anche il comparto di pistola automatica, con l’espertissimo Riccardo Mazzetti ed il solido Massimo Spinella, ed atleti in rampa di lancio come la carabinista Carlotta Salafia (2004) ed il “pistolero” Mattia Scodes (2003).

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Carabina: Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Benetti, Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia, Martina Ziviani.

Pistola: Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes, Riccardo Mazzetti (automatica), Massimo Spinella (automatica), Cristina Magnani, Vittoria Toffalini, Margherita Brigida Veccaro.