Times Square abbraccia l’atletica: salto in lungo in una piazza iconica, vince Tara Davis. Inizia una nuova era?

L’atletica è sbarcata a Times Square, la piazza più iconica del mondo, uno dei simboli di New York in giro per il mondo, uno dei scorci più fotografati del Pianeta e di diritto nell’immaginario collettivo globale. Nella Grande Mela è andata in scena una gara di salto in lungo, promossa da Athlos con l’intento di mettere al centro dell’attenzione lo sport femminile.

La firma sulla vittoria è di quelle di lusso, visto che si è imposta la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e fresca Campionessa del Mondo: la statunitense Tara Davis ha trionfato di fronte al proprio pubblico con la buona misura di 6.81 metri in condizioni meteo non ottimali, precedendo le proprie connazionali Quanesha Burks (6.38) e Jasmine Moore (6.33).

L’operazione era chiaramente commerciale e la vetrina per gli sponsor, a cominciare dagli organizzatori di Athlos, è stata decisamente importante. Gli astanti presenti nel cuore di Manhattan hanno gradito e l’evento è già stato consegnato alla storia per la sua originalità: l’atletica da strada non è una novità assoluta e le gare su pedana rialzata in piazze e centri cittadini si sono susseguite nel corso degli anni (da ultimo le finali di Diamond League a fine agosto), ma il fascino di Times Square è naturalmente speciale. Sarà l’anno zero di una svolta per l’atletica internazionale?