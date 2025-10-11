Termina la corsa di Jasmine Paolini a Wuhan: l’azzurra cede in due set a Coco Gauff

Si ferma ad un passo dalla finale il cammino di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Wuhan. Questa volta la toscana non riesce a battere Coco Gauff, come invece era accaduto nei tre precedenti stagionali. L’americana, infatti, si è imposta in due set per 6-4 6-3 al termine di un match che poteva anche girare dalla parte dell’azzurra, decisamente troppo fallosa quest’oggi e sicuramente non nella versione eccezionale vista contro Swiatek nei quarti. Resta comunque un ottimo torneo per Paolini, che si è garantita punti importantissimi per la qualificazione alle WTA Finals, che ora è davvero vicinissima.

Gauff ha commesso ben sette doppi falli, vincendo appena il 17% dei punti quando ha servito la seconda (poco sopra il 50% con la prima). Purtroppo i problemi al servizio sono stati tanti anche dal lato di Paolini, che ha conquistato solamente il 47% dei punti con la prima. alla fine sono 17 i vincenti di Gauff contro i 5 dell’azzurra, che ha commesso un errore non forzato in più (19 contro 18).

Nei primi cinque game del primo set si segue l’andamento dei turni di servizio, ma dal 3-2 per l’americana comincia completamente un’altra partita. Nel sesto gioco, infatti, Gauff si procura una palla break e sfonda con un dritto vincente incrociato di grande potenza. Jasmine reagisce prontamente grazie anche ad una serie di errori dell’avversaria. I break non sono assolutamente finiti, perchè Gauff toglie ancora la battuta all’azzurra e poi addirittura subisce il controbreak a zero di Paolini. Purtroppo c’è ancora un altro break, questa volta decisivo, perchè Gauff si procura un set point e Jasmine perde il controllo del rovescio, mettendolo nettamente in corridoio per il 6-4 dell’americana.

Il secondo set prosegue nello stesso modo in cui è terminato il primo. Gauff regala il break in avvio all’azzurra con due doppi falli, ma anche Jasmine ha un ulteriore passaggio a vuoto. Il copione si ripete incredibilmente tra terzo e quarto game e poi tra quinto e sesto. La maledizione del servizio viene interrotta da Gauff nel settimo gioco, con Paolini che commette troppi errori. Purtroppo nell’ottavo game i problemi per l’azzurra proseguono e la numero tre del mondo va a prendersi nuovamente il break. Gauff sale 40-0 nel nono gioco, ma Paolini annulla due match point, ma sul terzo perde la battaglia al volo a rete e Gauff chiude sul 6-3, staccando il biglietto per la finale.