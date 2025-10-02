Terence Atmane e il colpo di calore: “Tremavo, mi sentivo soffocare, non riuscivo a parlare”. Ritiro a Shanghai

Terence Atmane ha accusato un malessere durante il primo turno del Masters 1000 di Shanghai, soffrendo le temperature oltre i 30 °C e un tasso di umidità superiore all’85% che hanno colpito la località cinese. Un colpo di calore ha messo in seria difficoltà il tennista francese, che a causa di un mancamento ha deciso di ritirarsi sul punteggio di 4-4 e 0-30 nel corso del set d’apertura contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli.

Il numero 64 del mondo, che settimana scorsa aveva perso contro Jannik Sinner agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino (dopo aver ceduto all’altoatesino anche nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati), ha spiegato l’accaduto sul proprio profilo Instagram: “Dopo il primo punto ho sentito le mie mani tremare, ma pensavo di essere solo più teso del solito. Sul 2-0 per me ho sentito subito tutto il mio corpo tremare e mi sentivo soffocare dopo ogni punto… Non riuscivo a respirare e mi faceva male la testa“.

Il transalpino ha poi proseguito nel proprio racconto: “Ho chiamato il fisioterapista, ma non riuscivo a parlare. Tremavo, non sapevo dove mi trovassi o che giorno fosse. Il mio corpo mi ha detto che dovevo smettere. Mi devo prendere del tempo per me prima di affrontare gli ultimi tornei della stagione. A presto“.