Tennistavolo: si chiude la prima fase. Tutti i verdetti dai gironi maschili e femminili

A Zadar, in Croazia, si è chiusa la prima fase degli Europei 2025 a squadre di tennistavolo. Ecco i responsi che sono arrivati dai tornei maschili e femminili ricordando che le prime e le seconde classificate di ogni girone accederanno, da giovedì 16 ottobre, agli ottavi di finale della rassegna continentale, mentre le terze classificate si giocheranno nelle gare di domani delle quote di qualificazione per i prossimi Europei a squadre.

Maschile

Gruppo A: Svezia 4, Turchia 3, Cechia 2

Gruppo B: Francia 4, Spagna 3, Ungheria 2

Gruppo C: Germania 4, Serbia 3, Ucraina 2

Gruppo D: Portogallo 3, Inghilterra 3, Grecia 3

Gruppo E: Slovenia 4, Danimarca 3, ITALIA 2

Gruppo F: Romania 4, Slovacchia 3, 2 Paesi Bassi

Gruppo G: Croazia 4, Moldova 3, Austria 2

Gruppo H: Belgio 4, Polonia 3, Finlandia 2

Le prime due squadre di ogni girone, oltre che qualificarsi agli ottavi di finale degli Europei a squadre 2025 di tennistavolo staccano il pass per i Mondiali 2026 di Londra. Le terze classificate invece si giocheranno i playoff, domani, per ottenere la qualificazione verso la prossima rassegna continentale.

Femminile

Gruppo A: Romania 4, Lussemburgo 3, Galles 2

Gruppo B: Germania 4, Serbia 3, Slovenia 2

Gruppo C: Paesi Bassi 4, Spagna 3, Francia 2

Gruppo D: Portogallo 4, Cechia 3, Belgio 2

Gruppo E: Svezia 4, Austria 3, Grecia 2

Gruppo F: Polonia 4, Ungheria 3, Bulgaria 2

Gruppo G: Croazia 4, Inghilterra 3, ITALIA 2

Gruppo H: Ucraina 4, Slovacchia 3, Turchia 2

Le prime due squadre di ogni girone, oltre che qualificarsi agli ottavi di finale degli Europei a squadre 2025 di tennistavolo staccano il pass per i Mondiali 2026 di Londra. Le terze classificate invece si giocheranno i playoff, domani, per ottenere la qualificazione verso la prossima rassegna continentale e a disposizione ci sarà anche uno slot per i Mondiali 2026.