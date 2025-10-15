Tennistavolo
Tennistavolo, l’Italia maschile viene battuta dalla Cechia e dovrà disputare le qualificazioni per gli Europei 2027
L’Italia maschile chiude con un’altra sconfitta il proprio percorso agli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, in corso a Zara, in Croazia: nel primo turno del tabellone per il 17° posto, che mette in palio due pass per la prossima rassegna continentale, gli azzurri cedono il passo alla Cechia per 1-3.
L’Italia sapeva già di dover sperare nel ranking per qualificarsi ai Mondiali 2026 (a causa dell’eliminazione dell’Inghilterra nella fase a gironi), ma ora dovrà anche passare dalle qualificazioni per gli Europei 2027, mentre questa sera i due biglietti per gli Europei 2027 saranno in palio in Austria-Paesi Bassi ed Ungheria-Cechia.
Nel primo match Matteo Mutti (numero 95 del ranking europeo) viene nettamente sconfitto da Lubomir Jancarik (46), che si impone per 0-3 (6-11, 7-11, 9-11), ma a pareggiare i conti è John Oyebode (79), il quale batte Pavel Sirucek (75) con lo score di 3-1 (8-11, 11-5, 13-11, 11-5).
Nella sfida tra i numeri 3 Danilo Faso (126) viene sconfitto ancora una volta da un atleta che lo segue nel ranking, Radim Moravek (186), vittorioso per 1-3 (9-11, 11-5, 9-11, 4-11), infine a chiudere i conti è Lubomir Jancarik (46), che sconfigge anche John Oyebode (79), battuto per 3-1 (11-6, 11-8, 7-11, 11-8).
CECHIA-ITALIA 3-1
JANCARIK Lubomir – MUTTI Matteo 3-0 (11-6, 11-7, 11-9)
SIRUCEK Pavel – OYEBODE John 1-3 (11-8, 5-11, 11-13, 5-11)
MORAVEK Radim – FASO Danilo 3-1 (11-9, 5-11, 11-9, 11-4)
JANCARIK Lubomir – OYEBODE John 3-1 (11-6, 11-8, 7-11, 11-8)