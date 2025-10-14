Tennistavolo
Tennistavolo, Italia maschile sconfitta per 0-3 dalla Slovenia ed eliminata agli Europei. Faso cede al 44enne Tokic
L’Italia saluta al termine della prima fase a gironi gli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, in corso a Zara, in Croazia, anche con la formazione maschile: nel terzo ed ultimo incontro del Girone E gli azzurri ricevono una severa lezione dalla Slovenia, che si impone con un perentorio 0-3.
Nel primo match della sfida odierna Matteo Mutti (numero 95 del ranking europeo) lotta ma cede a Darko Jorgic (4) con il punteggio di 1-3 (6-11, 11-8, 3-11, 9-11), invece nel secondo incrocio John Oyebode (79) va in vantaggio, ma poi subisce la rimonta di Deni Kozul (30), vittorioso per 2-3 (9-11, 11-7, 12-10, 8-11, 6-11).
La sfida tra i numeri 3 è uno scontro generazionale, ma il 15enne Danilo Faso (126) subisce la rimonta, dopo aver vinto due game, del 44enne Bojan Tokic (363), che si impone per 2-3 (13-11, 11-4, 7-11, 7-11, 7-11). Domani l’Italia giocherà nel tabellone per il 17° posto, che metterà in palio due pass per gli Europei 2027.
EUROPEI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2025
TORNEO MASCHILE
SLOVENIA-ITALIA 3-0
JORGIC Darko – MUTTI Matteo 3-1 (11 – 6, 8 – 11, 11 – 3, 11 – 9)
KOZUL Deni – OYEBODE John 3-2 (11 – 9, 7 – 11, 10 – 12, 11 – 8, 11 – 6)
TOKIC Bojan – FASO Danilo 3-2 (11 – 13, 4 – 11, 11 – 7, 11 – 7, 11 – 7)
GIRONE E
Risultati
Danimarca-Italia 3-1
Danimarca-Slovenia 1-3
Slovenia-Italia 3-0
Classifica
Slovenia 4
Danimarca 3
Italia 2