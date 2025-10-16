Tennistavolo: il quadro dei quarti di finale degli Europei a squadre 2025

La prima giornata da “Dentro o Fuori” agli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, tanto al maschile quanto al femminile, è andata in archivio. Sui tavoli di Zadar, in Croazia, si sono disputati gli ottavi di finale delle rassegne continentale, ecco come sono andate le cose.

Tabellone Maschile

Svezia-Polonia 3-1

Romania-Serbia 3-0

Slovenia-Moldova 3-1

Portogallo-Spagna 3-2

Germania-Danimarca 3-0

Croazia-Grecia 3-2

Belgio-Turchia 3-0

Francia-Slovacchia 3-0

Quadro dei quarti di finale maschili del 17 ottobre: Svezia-Romania, Slovenia-Portogallo, Germania-Croazia, Belgio-Francia

Tabellone Femminile

Romania-Serbia 3-2

Slovacchia-Croazia 3-1

Polonia-Austria 3-2

Paesi Bassi-Cechia 3-1

Portogallo-Lussemburgo 3-0

Ucraina-Ungheria 3-0

Svezia-Spagna 3-0

Germania-Inghilterra 3-0

Spareggio per accesso ai Mondiali 2026 di Londra: Francia-Slovenia 3-0.

Quadro dei quarti di finale femminili del 17 ottobre: Romania-Slovacchia, Polonia-Paesi Bassi, Portogallo-Ucraina, Svezia-Germania.

Svezia, al maschile, e Germania, al femminile, cullano chance di una riconferma sui rispettivi troni d’Europa. Nei prossimi giorni il verdetto dai campi di una manifestazione che sta regalando grande spettacolo agli appassionati.