Tennistavolo, i migliori italiani nel ranking mondiale aggiornato

Sono stati rilasciati martedì scorso (21 ottobre 2025) i ranking mondiali aggiornati del tennistavolo: in casa Italia si registrano tra le prime 100 del mondo i nomi di due azzurre, ovvero Giorgia Piccolin e Gaia Monfardini, mentre nel settore maschile gli azzurri sono tutti fuori dai 100.

Si attesta in 80ma posizione Giorgia Piccolin, con 289 punti, mentre si trova in 97ma piazza Gaia Monfardini, a quota 250, infine tra le prime 200 al mondo c’è anche Debora Vivarelli, 143ma con 135. Tra i primi 200 del mondo ci sono tre italiani, ovvero Niagol Stoyanov, 118° con 210, John Oyebode, 160° con 122, e Matteo Mutti, 197° a quota 84.

Dominio cinese in entrambe le graduatorie: tra le donne Sun Yingsha comanda con 11600, davanti alle connazionali Wang Manyu, seconda con 8850, e Chen Xingtong, terza a quota 6075, mentre nel comparto maschile Wang Chuqin guida con 10900 davanti al connazionale Lin Shidong, secondo con 8075, mentre è terzo il brasiliano Hugo Calderano con 6050.

RANKING MONDIALI TENNISTAVOLO (21 OTTOBRE 2025)

Singolare femminile

1 Sun Yingsha (Cina) 11600

2 Wang Manyu (Cina) 8850

3 Chen Xingtong (Cina) 6075

4 Kuai Man (Cina) 4955

5 Wang Yidi (Cina) 4325

6 Zhu Yuling (Macao) 3940

7 Miwa Harimoto (Giappone) 3750

8 Chen Yi (Cina) 3135

9 Mima Ito (Giappone) 3075

10 Satsuki Odo (Giappone) 3015

80 Giorgia Piccolin (Italia) 289

97 Gaia Monfardini (Italia) 250

143 Debora Vivarelli (Italia) 135

Singolare maschile

1 Wang Chuqin (Cina) 10900

2 Lin Shidong (Cina) 8075

3 Hugo Calderano (Brasile) 6050

4 Tomokazu Harimoto (Giappone) 5780

5 Felix Lebrun (Francia) 4445

6 Truls Moregard (Svezia) 4280

7 Liang Jingkun (Cina) 3775

8 Benedikt Duda (Germania) 2750

9 Xiang Peng (Cina) 2405

10 Darko Jorgic (Slovenia) 2365

118 Niagol Stoyanov (Italia) 210

160 John Oyebode (Italia) 122

197 Matteo Mutti (Italia) 84

