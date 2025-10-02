Tennistavolo, i convocati dell’Italia per gli Europei a squadre: c’è Danilo Faso tra gli uomini

Da domenica 12 a domenica 19 ottobre si disputeranno a Zara, in Croazia, gli Europei a squadre senior 2025 di tennistavolo: l’Italia si è qualificata sia con gli uomini che con le donne e nella rassegna continentale cercherà di staccare il pass con entrambe le formazioni per i Mondiali del 2026.

L’Italia tra gli uomini punta sulla linea verde: convocato anche Danilo Faso, che da poco più di una settimana ha compiuto 15 anni. Assieme a lui ci saranno Matteo Mutti, John Oyebode, Tommaso Giovanetti e Federico Vallino.

Si punta ancora sulle veterane, invece, tra le donne: saranno presenti nella rassegna continentale Debora Vivarelli e Giorgia Piccolin, le quali poi saranno affiancate da Gaia Monfardini e dalle 19enni Miriam Carnovale e Nicole Arlia.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI A SQUADRE

UOMINI

OYEBODE John 82 25.2.2002 23

MUTTI Matteo 95 21.11.2000 24

FASO Danilo 129 23.9.2010 15

VALLINO Federico 190 2.5.2005 20

GIOVANNETTI Tommaso 266 28.3.2003 22

DONNE

PICCOLIN Giorgia 25 15.1.1996 29

MONFARDINI Gaia 30 3.1.2001 24

VIVARELLI Debora 43 28.1.1993 32

ARLIA Nicole 55 14.12.2005 19

CARNOVALE Miriam 138 21.10.2005 19