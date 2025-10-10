Tennis, presentato il calendario WTA 2026: i tornei della nuova stagione, si parte più tardi. Tutte le novità

La WTA (Women’s Tennis Association) ha presentato il calendario 2026, che sarà particolarmente ricco: più di 50 tornei in ben 26 Paesi, che si andranno ad aggiungere ai quattro eventi del Grande Slam. La stagione inizierà una settimana più tardi rispetto alla passata annata agonistica, visto che ci si presenterà ai nastri di partenza il 2 gennaio in Australia per la United Cup (competizione per squadre miste).

Gli Australian Open sono in programma sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio, un cambiamento importante riguarda lo slittamento di una settimana degli US Open (30 agosto-13 settembre), visto che si è allungato il format dei WTA 1000 di Toronto e di Cincinnati. Novità interessanti per un paio di eventi: il WTA 500 di Linz cambia superficie e data (da febbraio ad aprile, dal veloce indoor alla terra rossa), il torneo di Singapore diventa un 500 al posto di Seoul (declassato a 250) e si giocherà in contemporanea alle Finals della BJK Cup, nella terza settimana di settembre.

Nel dettaglio si parla di quattro tornei del Grande Slam, dieci WTA 1000 (di cui sette con format allungato a dodici giorni), diciassette WTA 500 e ben 22 WTA 250. Le WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici dell’anno, si disputerà sempre a Riad (Arabia Saudita) nel mese di novembre.