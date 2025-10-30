Tennis, Daniil Medvedev critica l’ATP: “Siamo esausti e loro aggiungono un Masters 1000 in Arabia Saudita…”

Daniil Medvedev si prepara per il match contro Lorenzo Sonego nel Masters 1000 di Parigi ma, di pari passo, non risparmia una frecciata all’ATP. Secondo il tennista russo, infatti, i calendari sono già saturi e inserire un altro Masters 1000 non andrebbe nella direzione dei giocatori.

Stiamo parlando del Masters 1000 che si dovrebbe disputare in Arabia Saudita (a Riyad). Non sarà immediato, perché dovrebbe entrare nel calendario solamente a partire dal 2028, ma è ormai ufficiale che vedremo il decimo torneo Masters 1000 dell’anno, presumibilmente inserito a febbraio o marzo prima della trasferta statunitense di Indian Wells e Miami.,

Una novità che, come detto, rischia di andare ad ingolfare ulteriormente un calendario già ricchissimo di impegni. I distinguo si sono già levati, come le prese di posizione dei diretti interessati. Daniil Medvedev, come consuetudine, non ha voluto usare giri di parole per dire la sua sul Masters 1000 saudita: “Non so nemmeno se posso parlarne. Non so ancora cosa abbiano annunciato di preciso. Spero che abbiano anche idee per alleggerire la stagione, o almeno per non allungarla. Quindi, se ci riescono, andrà tutto bene. Se non ci riescono, sarà più difficile. È un momento divertente, ovviamente. Ci sono tanti ritiri nei tornei come stiamo vedendo ogni settimana, tutti dicono di essere esausti. E loro arrivano e ci dicono: “Ecco un nuovo Masters 1000!'”. (Fonte: TennisWorldItalia).