Tara Davis si scatena a New York e firma il mondiale stagionale! Tempone di Brown sui 200, ottobre rovente

Tara Davis-Woodhall ha eguagliato la già sua miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in lungo, volando a 7.13 metri (0,1 m/s di vento contrario) in occasione dell’evento tutto femminile organizzato da Athlos a New York (USA). La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e fresca Campionessa del Mondo aveva aperto la serata con 6.65 e 6.82, poi la bella zampata alla terza e ultima prova, precedendo così la connazionale Jasmine Moore (6.64) e la britannica Jazmin Sawyers (6.22).

Pareggiato quanto fatto lo scorso 14 settembre in occasione della finale della rassegna iridata a Tokyo (con 0,2 m/s di brezza in faccia), ma ora siamo a ottobre inoltrato e non è comune assistere a certe prove di lusso. Nella Grande Mela la temperatura si aggirava attorno ai 13-14 °C, ma non sono mancate altre grandi prestazioni. La britannica Brittany Brown ha corso i 200 metri in un notevole 21.89 (+1,9 m/s), precedendo la statunitense Anavia Battle (22.21) e l’ivoriana Marie-Josee Ta Lou-Smith (22.65): si tratta della terza prestazione mondiale stagionale, alle spalle del 21.68 con cui Melissa Jefferson-Wooden ha conquistato il titolo iridato e del 21.71 di Julien Alfred.

Brown ha piazzato la doppietta dettando legge anche sui 100 metri (10.99) davanti a Jacious Sears (11.01) e Kayla White (11.22). La britannica Keely Hodgkinson ha vinto gli 800 metri in un ragguardevole 1:56.53, mentre la dominicana Marileidy Paulino ha prevalso sul giro di pista in 50.07. Si pensava a un attacco al record del mondo sul miglio, ma il passo non è stato così sostenuto e la keniana Faith Kipyegon ha avuto la meglio in 4:17.78.