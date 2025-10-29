Taekwondo, Zandi domina nella -58 kg dopo aver battuto Dell’Aquila ai Mondiali 2025

Si è appena conclusa la sesta e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Day-6 che ha visto lo svolgimento di altre due categorie, una femminile (-62 kg) ed una maschile (-58 kg), con l’Italia fuori dal podio dopo l’eliminazione ai sedicesimi di Vito Dell’Aquila.

Il fuoriclasse azzurro, già campione olimpico a Tokyo 2021 e oro iridato a Guadalajara 2022 nella -58 kg, è stato sconfitto per un soffio al secondo turno dal temibile iraniano Abolfazl Zandi in un match deciso negli ultimi secondi di entrambi i round disputati e che avrebbe potuto proiettare il 24enne pugliese pienamente in lotta per una medaglia e forse anche per il secondo titolo mondiale della carriera.

Zandi, dopo la rocambolesca vittoria su Dell’Aquila, ha poi spazzato via tutti gli altri avversari incrociati non lasciando per strada neanche un singolo round e salendo sul gradino più alto del podio un anno dopo il bronzo ai Campionati Asiatici e tre anni dopo il trionfo ai Mondiali Junior di Sofia. Argento al bielorusso Georgii Gurtsiev, mentre condividono il terzo posto il cinese Kefen Huang e l’azerbaigiano Gashim Magomedov.

Sfuma proprio sul più bello una clamorosa doppietta iridata nel giro di 24 ore per la famiglia ungherese Marton, con Viviana che si è dovuta accontentare dell’argento nei -62 kg non riuscendo ad imitare il successo della sorella gemella Luana ottenuto ieri nella -67 kg (categoria in cui Viviana è campionessa olimpica in carica). La 19enne magiara ha ceduto in finale alla tunisina classe 2007 Masghouni Wafa, che si laurea dunque campionessa del mondo assoluta dopo aver primeggiato nel 2024 ai Mondiali Junior. Bronzo alla cinese Ximin Chen e all’australiana Gabriella Blewitt.