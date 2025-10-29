Taekwondo, Vito Dell’Aquila eliminato tra i rimpianti ai sedicesimi nei -58 kg al Mondiale

Si interrompe ai sedicesimi di finale il percorso di Vito Dell’Aquila nella categoria -58 kg ai Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Il fuoriclasse azzurro ha avuto la peggio al termine di un match estremamente equilibrato contro l’avversario forse più temibile che avrebbe potuto trovare almeno fino alle semifinali.

Epilogo amaro dunque per il 24enne pugliese nella prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028, dopo aver comunque dimostrato nei mesi scorsi di essere ripartito molto bene dalla delusione delle Olimpiadi di Parigi 2024 vincendo la President’s Cup europea di Sofia (un evento G3) e ottenendo un quarto posto al Grand Prix Challenge di Charlotte.

Dell’Aquila, numero 11 del ranking mondiale e ottava testa di serie del tabellone, aveva cominciato nel migliore dei modi il suo cammino odierno battendo nettamente al primo turno il marocchino Achraf El Mbarki (12-0, 14-2) per poi dover fronteggiare un ostacolo particolarmente insidioso come il giovane iraniano Abolfazl Zandi, bronzo ai Campionati Asiatici 2024 e due volte sul podio nei Grand Prix andati in scena nel 2023.

Il Campione Olimpico di Tokyo, in vantaggio 8-6 a meno di dieci secondi dallo scadere, si è fatto rimontare in extremis subendo un calcio alla testa e perdendo così il primo round per 10-8. Copione simile purtroppo anche nella seconda frazione, con Dell’Aquila avanti 4-2 prima di venire superato nel punteggio da un calcio alla testa e sfiorando all’ultimo secondo il controsorpasso che avrebbe portato il match al terzo round.