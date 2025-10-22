Taekwondo, Vito Dell’Aquila ai Mondiali per iniziare una nuova scalata nelle gerarchie della -58 kg

Vito Dell’Aquila si presenta con ambizioni importanti ai nastri di partenza dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamenti principale della stagione post-olimpica in programma a Wuxi (Cina) da venerdì 24 a giovedì 30 ottobre. Il fuoriclasse pugliese ha già vinto tutto in carriera ed è ormai stabilmente da almeno sei o sette stagioni uno dei punti di riferimento a livello internazionale della categoria -58 kg.

Il 24enne di Mesagne esplose infatti nel 2019 con l’oro europeo assoluto a Bari ed il successo nella Finale Grand Prix di Mosca, per poi consacrarsi definitivamente tra il 2021 ed il 2022 con la conquista del titolo olimpico a Tokyo prima e della corona iridata a Guadalajara poi. Ripetere l’impresa messicana di tre anni fa sarà molto difficile, ma nulla è impossibile per la miglior versione di Dell’Aquila.

Vito ha fornito dei segnali incoraggianti nei pochi eventi ufficiali disputati in stagione, trionfando alla President’s Cup di Sofia e arrivando in semifinale al Grand Prix Challenge di Charlotte dopo la grande delusione per l’amaro epilogo del precedente ciclo olimpico, che si era concluso ad agosto 2024 con l’infortunio ed il conseguente ritiro durante il torneo olimpico di Parigi.

C’è grande attesa a questo punto per rivedere in azione il formidabile brindisino a caccia della terza medaglia mondiale in carriera a cospetto di una concorrenza che si preannuncia particolarmente agguerrita. Dell’Aquila fa comunque sicuramente parte del gruppo di possibili favoriti per salire sul podio a Wuxi, ma molto dipenderà anche dal sorteggio del tabellone.