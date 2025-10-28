Taekwondo, Ungheria e Thailandia fanno festa nel day-5 ai Mondiali

Va ufficialmente in archivio anche la quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Quest’oggi sono andate in scena altre due categorie di peso, la -67 kg femminile e la -68 kg maschile, nel day-5 della prima rassegna iridata senior del nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028.

Festa grande in casa Ungheria per il trionfo di Luana Marton, che si conferma per la seconda edizione consecutiva dei Mondiali sul gradino più alto del podio vincendo l’oro nella -67 kg a due anni di distanza dal suo primo sigillo iridato della carriera ottenuto a Baku nella -57 kg. La giovane stella ungherese classe 2006 è diventata dunque il nuovo punto di riferimento globale della categoria, prendendo il testimone direttamente dalla sorella gemella Viviana (in gara domani nei -62 kg) che si era laureata Campionessa Olimpica a Parigi 2024 proprio nei -67 kg.

Appuntamento rimandato con il primo titolo mondiale per la brasiliana Milena Titoneli, che migliora perlomeno i bronzi di Manchester 2019 e Guadalajara 2022 cedendo solamente in finale e mettendosi al collo l’argento. Terza posizione condivisa dalla spagnola Lena Moreno Reyes e dalla nigeriana Elizabeth Anyanacho. Passando all’ultimo match del giorno, è arrivato inoltre il primo oro ai Mondiali per il thailandese Banlung Tubtimdang, che ha regolato nell’ultimo atto della -68 kg il sudcoreano Seong Yu-hyeon. Bronzi per lo statunitense Maikol Rodriguez ed il croato Matija Crep.