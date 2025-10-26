Taekwondo, Simone Alessio in semifinale e già certo di una medaglia ai Mondiali! Out ai quarti Conti

Simone Alessio non delude e regala alla spedizione azzurra la prima medaglia dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). L’Italia si sblocca dunque alla terza giornata della manifestazione e conquisterà come minimo un bronzo, in attesa del Final Block previsto a partire da mezzogiorno.

Alessio, già campione del mondo a Manchester 2019 nei -74 kg e a Baku 2023 nei -80 kg, ha raggiunto la semifinale nella -87 kg al suo primo Mondiale nella nuova categoria di peso dopo il bronzo olimpico di Parigi. Il 25enne calabrese, numero 3 del seeding, ha collezionato tre vittorie consecutive sulla pedana cinese ottenendo il pass per il penultimo atto del torneo iridato.

Il nativo di Livorno classe 2000 ha battuto nel suo percorso il bielorusso Daniil Yurkou per 2-0 (12-5, 6-3), il tunisino Motaz Ifaoui sempre in due round (4-2, 5-5) e poi ai quarti l’iraniano Mohammad Hossein Yazdani per 2-1 (11-1, 2-4, 7-4). In semifinale Alessio se la vedrà con il quotato ucraino Artem Harbar, numero 2 del ranking e oro alle Universiadi 2025.

La Nazionale italiana ha sfiorato inoltre di salire sul podio anche nella -54 kg con Andrea Conti, che ha disputato una delle migliori gare in carriera fermandosi ai quarti di finale contro il forte uzbeko Jakhongir Khudayberdiev (perdendo due round estremamente equilibrati 2-2 e 6-6) dopo aver battuto 2-0 nell’ordine il libico Ahmed Ahqaaf, l’omanita Nibras Al Tooqi ed il rappresentante di Macao Lek Hei Chan.