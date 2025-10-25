Taekwondo, Matonti vola agli ottavi nei -49 kg. Baretta si fa rimontare ed è fuori ai Mondiali

Vanno in archivio con un bilancio agrodolce in chiave azzurra i turni preliminari della seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi. Uno solo dei due azzurri impegnati sulla pedana cinese in questo day-2 ha raggiunto gli ottavi di finale, restando ancora in lizza per un posto sul podio iridato.

Stiamo parlando di Ilenia Matonti, salernitana classe 2004 che festeggia proprio oggi il 21° compleanno al suo debutto assoluto in un Mondiale dopo la partecipazione di un anno fa ai Giochi Olimpici di Parigi. L’emergente azzurra ha superato i primi due turni nella categoria olimpica -49 kg, battendo in tre round la malese Nadia Ishak (6-1, 1-2, 7-1) e successivamente in due riprese la britannica Phoenix Goodman (2-0, 7-3).

Agli ottavi Matonti se la vedrà con la tedesca n.1 del seeding Supharada Atesli, un match sicuramente complicato ma non impossibile per la nostra portacolori. Niente da fare invece nei -63 kg per Dennis Baretta, che ha perso l’occasione di sfidare il formidabile sud coreano Jun Jang venendo sconfitto ai sedicesimi in maniera rocambolesca dal brasiliano Guilherme Dos Santos Morais.

Il nativo di Aprilia classe 2004, vincitore degli European Games 2023 e campione europeo U21 un anno fa, aveva vinto praticamente allo scadere il primo round 3-2 per poi cedere il secondo 6-2 e ritrovarsi in vantaggio addirittura 7-1 a meno di quaranta secondi dalla fine. Dos Santos a quel punto ha provato il tutto per tutto, inventandosi una rimonta clamorosa ed imponendosi per 10-8. In precedenza Baretta aveva battuto all’esordio l’israeliano Eitan Genzel per 2-0 (7-3, 0-0).