Taekwondo, Ilenia Matonti strappa un round alla n.2 del ranking ma si ferma agli ottavi dei Mondiali

L’Italia resta a bocca asciutta anche al termine della seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Dopo la beffarda eliminazione ai sedicesimi di Dennis Baretta nei -63 kg, è arrivata infatti purtroppo la sconfitta di Ilenia Matonti agli ottavi di finale nella categoria di peso olimpica -49 kg.

La nativa di Salerno, che festeggia proprio oggi il 21° compleanno, è uscita dunque dalla corsa per le medaglie cedendo alla numero 2 del ranking mondiale ma dimostrando di poter competere a testa alta con le più forti. Matonti ha avuto il merito di aggiudicarsi il secondo round per 5-1, perdendo quasi allo scadere il primo (6-1 maturato negli ultimi otto secondi) ed in maniera più netta il terzo per 10-2.

Prima di pagare dazio con la forte tedesca Supharada Atesli, testa di serie numero 1 del tabellone e bronzo europeo in carica, l’azzurra classe 2004 aveva battuto nell’ordine la malese Nadia Ishak (6-1, 1-2, 7-1) e la britannica Phoenix Goodman (2-0, 7-3). Prosegue comunque il percorso di crescita dell’atleta italiana, che aveva sorpreso tutti nella scorsa stagione ottenendo un’insperata qualificazione olimpica per Parigi 2024.